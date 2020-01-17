Рада сделала обращение к властям Италии относительно нацгвардейца Маркива

Верховная Рада приняла постановление №2717 об уголовном преследовании старшего сержанта Нацгвардии Украины Виталия Маркива, приговоренного к 24 годам тюрьмы в Италии в деле об убийстве журналиста Андреа Роккелли на Донбассе.

Источник: заседание парламента 17 января, пресс-служба МВД

Дословно: "Верховная Рада Украины постановляет... обратиться к президенту Итальянской Республики совместно с парламентом Республики с просьбой в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении Виталия Маркива".

Детали: Согласно пояснительной записке, итальянский журналист Рокелли погиб 24 мая 2014 года во время минометного обстрела вблизи г. Славянск на востоке Украины. За его смерть осудили нацгвардейца Маркива, несмотря на отсутствие прямых доказательств.

Отмечается, что в качестве доказательств по делу использовали материалы российских пропагандистов из сайтов "Русская Весна" и Раша Тудей. Более того – прокурор ни разу не был на месте происшествия и не проводил следственных действий, не были проведены следственный эксперимент и баллистические экспертизы.

Также не был установлен вид и тип боеприпаса, от которого погиб Рокелли, не было установлено местонахождение Маркива на момент инцидента и его связь с возможным орудием убийства.

В связи с этим нардепы считают, что приговор суда "не является обоснованным, беспристрастным и объективным, а главное – справедливым".

Кроме того, в решении суда российская агрессия против Украины упоминается как "гражданская война", а армия называется "восставшими украинцами, захватившими Карачун".

Учитывая все это Верховная Рада решила обратиться к высшему руководству Италии.

Обращение поддержали 323 депутата.

Решение ВР приветствовали в Министерстве внутренних дел, которому подчинена Нацгвардия.

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