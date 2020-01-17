Украинского футболиста выгнали из команды за поездку в Россию

6028 просмотров
Пятница, 17 января 2020, 16:01

Футбольный клуб первой лиги "Агробизнес" уволил игрока Игоря Сикорского после его путешествия в Россию.

Источник: сайт клуба

Дословно: "Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющим в Украине мирную жизнь.

Футбольный клуб "Агробизнес" в одностороннем порядке разрывает контракт с Игорем Сикорским.

"Агробизнес" считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба". 

 

Детали: В ФК добавили, что не могут стоять в стороне, когда в Украине продолжается война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых героев.

Отмечается, что только в тот день, когда Сикорский в экипировке футбольной команды отдыхал в стране-оккупанте, с передовой переправили 9 тяжелораненых бойцов, а еще 2 погибли.

Украинская правда
Темы: футбол Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
ФИФА может изменить положение в правилах игры в футбол — СМИ 1 января 2020, 03:40
В Испании наказали обидчиков Зозули: штраф 18 тысяч евро 27 декабря 2019, 16:49
"Динамо" выписали штраф за поведение фанов на матче со скандальным баннером 27 декабря 2019, 15:20
Все новости
Главные новости
Глава одесской налоговой, пойманная на взятке, вышла из СИЗО
Зеленский требует от силовиков за 2 недели найти, кто прослушивал Гончарука
Через 2,5 месяца после секс-скандала Яременко потерял должность
Гончарук: Кабмин продолжает работать, пока Зеленский не примет решение
Все новости
исследование

Как возникли животные, растения и люди: странная бактерия может решить одну из величайших загадок

поясняет Супрун

Что такое здоровый вес и почему это важно

артефакты

Рождественские открытки украинской эмиграции

Поиск по сайту
Архив
Весь архів