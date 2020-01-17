Украинского футболиста выгнали из команды за поездку в Россию

Футбольный клуб первой лиги "Агробизнес" уволил игрока Игоря Сикорского после его путешествия в Россию.

Источник: сайт клуба

Дословно: "Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющим в Украине мирную жизнь.

Футбольный клуб "Агробизнес" в одностороннем порядке разрывает контракт с Игорем Сикорским.

"Агробизнес" считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба".

Детали: В ФК добавили, что не могут стоять в стороне, когда в Украине продолжается война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых героев.

Отмечается, что только в тот день, когда Сикорский в экипировке футбольной команды отдыхал в стране-оккупанте, с передовой переправили 9 тяжелораненых бойцов, а еще 2 погибли.