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Украинского футболиста выгнали из команды за поездку в Россию

Пятница, 17 января 2020, 15:01
Украинского футболиста выгнали из команды за поездку в Россию

Футбольный клуб первой лиги "Агробизнес" уволил игрока Игоря Сикорского после его путешествия в Россию.

Источник: сайт клуба

Дословно: "Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющим в Украине мирную жизнь.

Футбольный клуб "Агробизнес" в одностороннем порядке разрывает контракт с Игорем Сикорским.

"Агробизнес" считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба".

 

Детали: В ФК добавили, что не могут стоять в стороне, когда в Украине продолжается война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых героев.

Отмечается, что только в тот день, когда Сикорский в экипировке футбольной команды отдыхал в стране-оккупанте, с передовой переправили 9 тяжелораненых бойцов, а еще 2 погибли.

Украинская правда

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Темы: футболРосcия
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