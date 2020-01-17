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Томиленко: Финансирование НСЖУ равно трем зарплатам зама Бородянского

Пятница, 17 января 2020, 16:55
Томиленко: Финансирование НСЖУ равно трем зарплатам зама Бородянского

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко упрекнул министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, что финансирование НСЖУ равно трем зарплатам его первого заместителя Анатолия Максимчука.

Источник: сообщение Томиленко в Facebook

Детали: Сначала глава союза заявил, что государство выделяет на НСЖУ денег, как две зарплаты Максимчука. Но его исправил Бородянский - он написал в Telegram, что является "сторонником точных цифр", и уточнил, что у его заместителей месячная зарплата от 90 до 108 тысяч, в то время как финансирование государством НСЖУ составляет 1 млн 250 тыс. гривень.

Прямая речь Томиленко: "Спасибо министру культуры Владимиру Бородянскому за приверженность к точным цифрам. Признаю, что сегодня во время презентации закона о борьбе с дезинформацией был взволнован внезапными прямыми обвинениями министра в мой адрес, поэтому я погорячился с комментарием. Уточняю: годовое государственное финансирование НСЖУ равно не двум, а трем заработным платам первого заместителя министра. Источник - декларации чиновника за декабрь".

Что было раньше: министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривень.

В частности первый заместитель министра Анатолий Максимчук получил в декабре 405 072 грн.

Украинская правда

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Темы: СМИКабинет министровзарплаты
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