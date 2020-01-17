Зеленский поддерживал объединение министерств, теперь же потребовал их разделения
Президент Владимир Зеленский захотел разъединить объединенные Министерство экономики, Министерство культуры и Министерство по делам ветеранов и поручил разработать премьер-министру Алексею Гончаруку "новый подход".
Источник: видеозапись встречи президента с министром
Прямая речь Зеленского: "У нас с вами было объединение некоторых министерств. Я думаю, что с самого начала это было правильное решение, потому что у нас профессиональный кадровый голод. Поэтому и объединяли некоторые министерства. И у нас не очень большой бюджет.
Но, мне кажется, время показало, мы видим, что некоторые министерства должны быть разделены.
Есть вопрос к министерству экономики, потому что оно занимается всем – и сельским хозяйством...и сейчас мне кажется нужен новый концепт, новый подход.
Может быть, это касается министерства культуры, и министерства ветеранов. Я хочу увидеть от вас эти предложения".
Детали: Гончарук сказал, что Зеленский четко сформулировал задачи, которые нужно выполнить. Пообещал, что правительство их рассмотрит и вскоре выполнит.
Президент и премьер договорились, что до 4 февраля Кабмин отчитается в парламенте.
Предыстория:
- 21 июля Зеленский поддержал идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта.
- 29 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил о необходимости сократить количество министерств: "Я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоц и Минздрав".
- 29 августа на первой сессии 9-го созыва Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. Новое правительство состоит из 15 министерств вместо 19, которые были в Кабмине Гройсмана. В новый Кабмин входят 17 министров - вместо 25, как раньше. Также убрали первого вице-премьера и сократили количество должностей вице-премьеров с шести до двух.