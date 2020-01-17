Зеленский поддерживал объединение министерств, теперь же потребовал их разделения

Президент Владимир Зеленский захотел разъединить объединенные Министерство экономики, Министерство культуры и Министерство по делам ветеранов и поручил разработать премьер-министру Алексею Гончаруку "новый подход".

Источник: видеозапись встречи президента с министром

Прямая речь Зеленского: "У нас с вами было объединение некоторых министерств. Я думаю, что с самого начала это было правильное решение, потому что у нас профессиональный кадровый голод. Поэтому и объединяли некоторые министерства. И у нас не очень большой бюджет.

Но, мне кажется, время показало, мы видим, что некоторые министерства должны быть разделены.

Есть вопрос к министерству экономики, потому что оно занимается всем – и сельским хозяйством...и сейчас мне кажется нужен новый концепт, новый подход.

Может быть, это касается министерства культуры, и министерства ветеранов. Я хочу увидеть от вас эти предложения".

Детали: Гончарук сказал, что Зеленский четко сформулировал задачи, которые нужно выполнить. Пообещал, что правительство их рассмотрит и вскоре выполнит.

Президент и премьер договорились, что до 4 февраля Кабмин отчитается в парламенте.

Предыстория: