Зеленский поддерживал объединение министерств, теперь же потребовал их разделения

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Пятница, 17 января 2020, 22:00

Президент Владимир Зеленский хочет разъединить Министерство экономики, Министерство культуры и Министерство по делам ветеранов и поручил разработать премьер-министру Алексею Гончаруку "новый подход".

Источник: видеозапись встречи президента с министром

Прямая речь Зеленского: "У нас с вами было объединение некоторых министерств. Я думаю, что с самого начала это было правильное решение, потому что у нас профессиональный кадровый голод. Поэтому и объединяли некоторые министерства. И у нас не очень большой бюджет.

Но, мне кажется, время показало, мы видим, что некоторые министерства должны быть разделены.

Есть вопрос к министерству экономики, потому что оно занимается всем – и сельским хозяйством...и сейчас мне кажется нужен новый концепт, новый подход.

Может быть, это касается министерства культуры, и министерства ветеранов. Я хочу увидеть от вас эти предложения".

Детали: Гончарук сказал, что Зеленский четко сформулировал задачи, которые нужно выполнить. Пообещал, что правительство их рассмотрит и вскоре выполнит.

Президент и премьер договорились, что до 4 февраля Кабмин отчитается в парламенте.

Предыстория:

  • 21 июля Зеленский поддержал идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта.
  • 29 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил о необходимости сократить количество министерств: "Я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоц и Минздрав".
  • 29 августа на первой сессии 9-го созыва Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. Новое правительство состоит из 15 министерств вместо 19, которые были в Кабмине Гройсмана. В новый Кабмин входят 17 министров - вместо 25, как раньше. Также убрали первого вице-премьера и сократили количество должностей вице-премьеров с шести до двух.

Украинская правда
Темы: Зеленский Кабинет министров


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