На заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского был представлен проект Стратегии национальной безопасности Украины.

Источник: Офис президента

Дословно: "Приоритетными определяются обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие...европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасностных, гуманитарных и экономических мер "Крым – это Украина".

Также предлагается предпринять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях.

Детали: К подготовке привлекали Национальный институт стратегических исследований, государственные органы, институты гражданского общества, иностранных экспертов. Проект в декабре 2019 года был представлен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Зеленский предложил членам Совета в течение недели изучить проект и представить свои предложения.