В Раде объединились 300 нардепов, чтобы защищать вечные ценности

В Верховной Раде создали "консервативное" межфракционное объединение и назвали его – "Ценности, достоинство, семья".

Источник: народный депутат фракции "Слуга народа" Святослав Юраш в Facebook

Дословно: "Сегодня в Верховной Раде объявили о создании крупнейшего межфракционного объединения "Ценности, Достоинство, Семья". На ценностный и семейный призыв откликнулись более 300 депутатов. То есть, конституционное большинство из всех фракций и групп украинского парламента. Чтобы хоть что-то то "объединяло весь парламент".

Манифест объединения, под которым подписались все члены: "Защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды, подготовка и принятие законов, которые будут способствовать укреплению семейных ценностей, принципов достойного общества и воспитанию на основе семейных ценностей детей и молодежи; популяризация и донесение широкого спектра мировой консервативной мысли украинскому интеллектуальному сообществу.

Детали: По словам политика, в составе объединения он будет работать "в союзе с длинным списком западных и отечественных консервативных деятелей, политиков и мыслителей".

Юраш является инициатором и сопредседателем от фракции "Слуга народа". Сопредседателем объединения от ОПЗЖ стал Олег Волошин, "Батькивщины" – Сергей Тарута, "Европейской солидарности" – Михаил Бондарь.

В то же время, нардеп отметил, что "консервативное крыло" "Голоса" с сопредседателем пока не определилось.

К сведению: 23-летний Святослав Юраш – №27 в списке "Слуга народа". В феврале 2019 года экс-президент Петр Порошенко наградил главу коммуникаций творческого объединения "BABYLON'13" Святослава Юраша орденом "За заслуги" III степени.