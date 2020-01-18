США ввели санкции против иранского генерала

Государственный департамент США ввел индивидуальные визовые санкции против иранского генерала Гассана Шахварпура.

Источник: Спецпредставитель США по Ирану Брайан Гук, передает Укринформ

Прямая речь: "Генерал Шахварпур допустил грубые нарушения прав человека против людей, вышедших на протесты в городе Махшехр. В ноябре прошлого года он был куратором расправы над 148 беспомощными иранцами в этом регионе".

Детали: Гук уточнил, что генерал Шахварпур в то время командовал силовыми подразделениями, вводили жестокие репрессии против иранцев, вышедших на улицы из-за резкого повышения цен на топливо. Таким образом, иранский генерал стал первым официальным должностным лицом режима в стране, против которого были введены санкции Госдепартамента США.

Напомним: