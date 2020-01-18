США ввели санкции против иранского генерала

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Суббота, 18 января 2020, 02:40

Государственный департамент США ввел индивидуальные визовые санкции против иранского генерала Гассана Шахварпура.

Источник: Спецпредставитель США по Ирану Брайан Гук, передает Укринформ

Прямая речь: "Генерал Шахварпур допустил грубые нарушения прав человека против людей, вышедших на протесты в городе Махшехр. В ноябре прошлого года он был куратором расправы над 148 беспомощными иранцами в этом регионе".

Детали: Гук уточнил, что генерал Шахварпур в то время командовал силовыми подразделениями, вводили жестокие репрессии против иранцев, вышедших на улицы из-за резкого повышения цен на топливо. Таким образом, иранский генерал стал первым официальным должностным лицом режима в стране, против которого были введены санкции Госдепартамента США.

Напомним:

  • Протесты в Иране начались 15 ноября после того, как правительство объявило о повышении цен на бензин и нормировании продаж.
  • С 17 ноября в Иране начали блокировать доступ в интернет. 
  • США призвали Twitter, Instagram и Facebook заблокировать страницы лидеров Ирана.
  • Не менее 1000 демонстрантов были арестованы и более 100 людей были убиты во время столкновений с силами безопасности.

Темы: США санкции Иран


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