ООС: украинские позиции обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм

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Суббота, 18 января 2020, 07:06

17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Три обстрелы по нашим позициям противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Вчера, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Пески. За текущие сутки один украинский защитник получил ранения".

Темы: ООС Росcия Донбасс сепаратизм


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