Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На курорте в Карпатах спасли 32 лыжников с детьми: застряли на сломанном подъемнике

Суббота, 18 января 2020, 08:49
На курорте в Карпатах спасли 32 лыжников с детьми: застряли на сломанном подъемнике
фото - облуправление ГСЧС

Возле горнолыжного курорта Славское из-за неисправности остановилась канатная дорога с 32 туристами.

Источник: управление ГСЧС во Львовской области,  Zaxid.net со ссылкой на отделе коммуникации ГСЧС Львовской обл. 

Дословно: "Информация, что вблизи пгт Славское на горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога) поступила в ГСЧС 17 января в 17:00. Предварительная причина остановки - неисправность редуктора".

Детали: По состоянию на 19:30 меры по снятию туристов с подъемника завершились.

С подъемника были сняты 32 человека, из них 5 - дети.

По данным СМИ, некоторые лыжники провели на подъемнике более двух часов. Людей снимали с высоты от 5 до 20 метров.

По состоянию на 20:00 за медицинской помощью никто из туристов не обращался.

 
 
фото - облуправление гсчс 

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КарпатыГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Карпаты
Из-за аномального потепления в Карпатах проснулся медведь
Одного из четырех украинцев, которые заблудились в горах в Румынии, нашли мертвым
"Укрзализныця" назначила дополнительные новогодние рейсы в направлении Карпат
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: