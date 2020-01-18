На курорте в Карпатах спасли 32 лыжников с детьми: застряли на сломанном подъемнике

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Суббота, 18 января 2020, 09:49
фото - облуправление ГСЧС

Возле горнолыжного курорта Славское из-за неисправности остановилась канатная дорога с 32 туристами.

Источник: управление ГСЧС во Львовской области,  Zaxid.net со ссылкой на отделе коммуникации ГСЧС Львовской обл. 

Дословно: "Информация, что вблизи пгт Славское на горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога) поступила в ГСЧС 17 января в 17:00. Предварительная причина остановки - неисправность редуктора".

Детали: По состоянию на 19:30 меры по снятию туристов с подъемника завершились.

С подъемника были сняты 32 человека, из них 5 - дети.

По данным СМИ, некоторые лыжники провели на подъемнике более двух часов. Людей снимали с высоты от 5 до 20 метров.

По состоянию на 20:00 за медицинской помощью никто из туристов не обращался.

 
 
фото - облуправление гсчс 

 

Украинская правда
Темы: Карпаты ГСЧС


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