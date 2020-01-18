Канада объявила о выделении денег родственникам жертв авиакатастрофы МАУ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в пятницу, что его правительство предоставит 25000 канадских долларов (19 122 долларов США) семьям каждого из 57 граждан и 29 постоянных жителей Канады, которые погибли в результате сбития украинского самолета в Иране на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Трюдо заявил, что до сих пор ожидает, что Иран выплатит компенсации семьям, но сказал, что им уже нужна помощь для похорон, поездки в Иран и оплаты счетов. По его словам, любые деньги, которые Иран предоставит позже, будут направляться непосредственно семьям и не будут возмещены правительству Канады.

Также Трюдо заявил, что Иран несет полную ответственность за сбитие гражданского самолета.

По словам премьер-министра Канады, "черные ящики" были значительно повреждены, а Иран не имеет опыта и оборудования, необходимого, чтобы их прочитать. Он сказал, что во Франции есть лаборатория, которая может это сделать и отметил, что нужно сделать это как можно быстрее.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Иран готов передать Украине черные ящики с самолета МАУ, но после того, как их на месте обработает следственная группа.