Глава Госдумы считает, что Путин превратил РФ в страну, с которой считаются

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Суббота, 18 января 2020, 20:03
Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин смог сделать Россию страной, с которой считаются в мире.

Источник: Володин в ходе встречи с депутатами и чиновниками в Псковской области, сообщает РИА Новости

Прямая речь: "Посмотрите, что смог сделать Путин, собрав страну, и от страны-изгоя, с которой никто не считался в мире и которая фактически была порабощена и советниками, и фондами? И какая роль нам отводилась? Тем, кто в стране жил.

Он сделал всё, чтобы со страной не только считались, но чтобы страна по развитию, по всем параметрам конкурировала".

Почему это важно: Россия под руководством Путина проводит агрессивную внешнюю политику. Так, в 2008 году в ходе войны с Грузией Россия под предлогом "принуждения к миру" захватила грузинские территории, а впоследствии признала независимость грузинских Абхазии и Южной Осетии.

В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым и оккупировала часть Донбасса.

Украинская правда
Темы: Росcия Путин


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