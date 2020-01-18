Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Госдумы считает, что Путин превратил РФ в страну, с которой считаются

Суббота, 18 января 2020, 19:03
Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин смог сделать Россию страной, с которой считаются в мире.

Источник: Володин в ходе встречи с депутатами и чиновниками в Псковской области, сообщает РИА Новости

Прямая речь: "Посмотрите, что смог сделать Путин, собрав страну, и от страны-изгоя, с которой никто не считался в мире и которая фактически была порабощена и советниками, и фондами? И какая роль нам отводилась? Тем, кто в стране жил.

Он сделал всё, чтобы со страной не только считались, но чтобы страна по развитию, по всем параметрам конкурировала".

Почему это важно: Россия под руководством Путина проводит агрессивную внешнюю политику. Так, в 2008 году в ходе войны с Грузией Россия под предлогом "принуждения к миру" захватила грузинские территории, а впоследствии признала независимость грузинских Абхазии и Южной Осетии.

В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым и оккупировала часть Донбасса.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Росcия
Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам – СМИ
Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ
РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: