Протесты в Ливане: пострадали более 200 протестующих
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Воскресенье, 19 января 2020, 04:44
В Бейруте, столице Ливана, в результате столкновений с полицией во время уличных протестов пострадали около 230 человек.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на Красный Крест
Детали: Среди раненых более 140 получили медицинскую помощь на месте. Еще около 80 человек были госпитализированы.
Как отмечается, силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.
Напомним:
- Протесты в Ливане вспыхнули 17 октября из-за решения правительства ввести налог на телефонные звонки через WhatsApp и другие мессенджеры.
- После такого решения десятки тысяч демонстрантов вышли на массовые акции в разных городах Ливана, протестуя против коррупции и повышения налогов.
Украинская правда
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