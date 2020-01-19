Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Протесты в Ливане: пострадали более 200 протестующих

Воскресенье, 19 января 2020, 03:44
Протесты в Ливане: пострадали более 200 протестующих

В Бейруте, столице Ливана, в результате столкновений с полицией во время уличных протестов пострадали около 230 человек.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Красный Крест

Детали: Среди раненых более 140 получили медицинскую помощь на месте. Еще около 80 человек были госпитализированы.

Как отмечается, силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Напомним:

  • Протесты в Ливане вспыхнули 17 октября из-за решения правительства ввести налог на телефонные звонки через WhatsApp и другие мессенджеры.
  • После такого решения десятки тысяч демонстрантов вышли на массовые акции в разных городах Ливана, протестуя против коррупции и повышения налогов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ливанмитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Ливан
Израиль атаковал объекты "ХАМАСа" в Ливане
Судно с украинским зерном, от которого отказался Ливан, пришвартовалось в Турции
Ливан полностью остался без электричества
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: