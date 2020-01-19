Протесты в Ливане: пострадали более 200 протестующих

В Бейруте, столице Ливана, в результате столкновений с полицией во время уличных протестов пострадали около 230 человек.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Красный Крест

Детали: Среди раненых более 140 получили медицинскую помощь на месте. Еще около 80 человек были госпитализированы.

Как отмечается, силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Напомним: