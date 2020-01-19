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В "Укроборонпроме" планируют за год вдвое сократить задолженность по зарплатам

Воскресенье, 19 января 2020, 11:39
Мустафа Найем
Радио Свобода

Оборонный концерн "Укроборонпром" планирует вдвое сократить задолженность по зарплатам до конца 2020 года.

Источник: заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Я не хочу говорить громких слов. Давайте посмотрим по концу года. Но сейчас цель, которая стоит, которую ставит перед нами гендиректор, во-первых, это социальные условия наших работников, то есть чтобы люди получали зарплату. Чтобы вы понимали, когда мы пришли, было 43 компании, которые имели задолженность по зарплате, сейчас их 36".

"Я надеюсь, что к концу года мы сможем вдвое уменьшить эту задолженность".

Предыстория:

  • В ноябре 2019 года бывший нардеп и журналист Мустафа Найем был назначен на должность заместителя гендиректора Государственного концерна "Укрборонпром".

Украинская правда

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Темы: НайемУкроборонпромденьги
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