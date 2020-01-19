Боевики ОРДЛО обстреляли силы ООС из тяжелой артиллерии

В воскресенье боевики ОРДЛО обстреляли позиции сил ООС из тяжелых 122- и 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Источник: пресс-центр Объединенных сил

Детали: 19 января вооруженные формирования РФ Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции сил ООС из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122- и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Все враждебные обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в том числе 5 раз вблизи н.п.Ореховое, где противник выпустил 9 снарядов из артиллерийских систем калибра 122 мм, и 33 мины из 120-мм минометов, рядом с Новоалександровкой, где обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также вблизи Новотошковского, где боевики выпустили 8 мин из минометов калибра 120-мм.