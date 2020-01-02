Выплата пенсий в ОРДЛО возможна только в контексте деоккупации – Кулеба

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Четверг, 2 января 2020, 10:39

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что вопрос выплаты пенсий на оккупированной территории Донбасса может быть решен только в контексте ее деоккупации.

Источник: интервью Кулебы "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Для ЕС выплата пенсий на оккупированной территории – это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они так же понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое – это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет.

Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы – можно будет двигаться дальше".

Детали: По словам Кулебы, на данный момент существует механизм получения пенсий, который требует для получателей выезда на подконтрольную правительству Украины территорию.

На вопрос, как он относится к недавно зарегистрированному законопроекту о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий, Кулеба заявил, что такие законодательные инициативы должны быть, "потому что нужно постоянно искать пути решения вопроса", но добавил, что этот вопрос реально может быть решен только в контексте деоккупации.

Предыстория:

  • В конце ноября 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2083-д, призванный урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.

Темы: ОРДЛО пенсии


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