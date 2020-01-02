Потери боевиков в прошлом году превысили 1,5 тысячи человек – разведка
Четверг, 2 января 2020, 11:25
Штаб Операции объединенных сил сообщает, что в 2019 году потери боевиков превысили 1,5 тысячи человек.
Источник: пресс-центр ООС
Дословно: "По данным военной разведки, потери российско-оккупационных войск в течение 2019 года составили: необратимыми – 619 человек; ранеными и травмированными – 939 человек".
Детали: Также боевики потеряли 110 единиц вооружения и военной техники.
Предыстория:
- В 2019 году на Донбассе погибли 110 защитников – 107 мужчин и 3 женщины.
Украинская правда