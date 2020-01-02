В России под новогодним обращением Путина отключили лайки

В России государственные телеканалы "Первый канал" и "Россия 24" скрыли счетчики лайков и дизлайков, а также отключили комментарии к ролику с новогодним поздравлением президента РФ Владимира Путина в Youtube.

Источник: Медуза

Детали: Первым на это обратил внимание журналист "Эха Москвы" Александр Плющев. Авторизованные пользователи могут поставить лайки или дизлайки под видео, но результат отображаться не будет.

Видео "Первого канала" посмотрели более 100 тысяч человек, а у "России 24" – более 2,7 миллиона просмотров.

Ролик с поздравлением Путина, опубликованный телеканалом НТВ, также нельзя комментировать. Однако статистика под ним доступна – пользователи поставили ему 11 тысяч лайков и 46 тысяч дизлайков. Видео посмотрели более 600 тысяч человек.

Отмечается, что в 2019 году ролики с новогодним обращением президента РФ изначально можно было комментировать и ставить лайки, но впоследствии эту возможность также отключили.

Что было ранее: В августе 2019 года рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет.

Дополнительно: На Youtube-канале президента Украины Владимира Зеленского под новогодним поздравлением выключены комментарии, но есть возможность ставить лайк или дизлайк. Их количество отображается. В то же время под видео 5 канала, принадлежащего експрезиденту Петру Порошенко, выключены комментарии и не отображается количество тех, кому понравилось или не понравилось его новогоднее обращение.

Напомним: Телеканалы "Прямой" и "Пятый" в последние минуты старого года показали новогоднее поздравление бывшего президента Петра Порошенко вместо приветствия действующего главы государства Владимира Зеленского.

Предыстория: