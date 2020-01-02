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В центре Киева проводят следственный эксперимент по делу Шеремета

Четверг, 2 января 2020, 22:15
В центре Киева проводят следственный эксперимент по делу Шеремета

В деле убийства журналиста Павла Шеремета проводят следственный эксперимент в центре Киева с участием подозреваемой Юлии Кузьменко.

Источники: Прямая трансляция Громадского, адвокат Массы Найем

Детали: В центр Киева на улицу Ивана Франко привезли подозреваемую Кузьменко. Она должна пройти тем путем, которым прошли возможные организаторы взрыва автомобиля Шеремета.

С ней также должен был быть подозреваемый Андрей Антоненко, однако его адвокаты не успела прибытий на место и он отказался от прохождения эксперимента.

О самом эксперименте ранее написал адвокат Массы Найем, отметив, что он происходит с нарушением Уголовного Процессуального Кодекса.

Прямая речь Найем: "Прямо сейчас, с нарушением норм КПК, пытаются провести следственный эксперимент с Андреем Антоненко. Дело в том, что в течение последних недель адвокаты Андрея подают ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Такие ходатайства следователь игнорирует.

Уже завтра будет решение суда, которым судья обязывает следователей ознакомить адвокатов с материалами дела. Но следователи хотят провести следственные эксперимент именно сегодня, предупредив адвокатов за час до следственного действия.

Поэтому они вызвали адвоката с БПД (Бесплатная правовая помощь - ред.). При том, что у Андрея как минимум три адвоката".

 
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Юлия Кузьменко на следственном эксперименте
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Что этому предшествовало: Раньше в четверг адвокат Владислав Добош заявил, что в деле убийства Павла Шеремета следователи проведут следственный эксперимент с его подзащитной, подозреваемой Юлией Кузьменко, о чем сообщилы за час до самого эксперимента.

Украинская правда
Темы: КиевДело Шеремета
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