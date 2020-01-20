На северо-западе Китая произошло землетрясение силой 5,2 балла.

Источник: Хinhuanet

Дословно: "Землетрясение силой 5,2 балла произошло в городе Артюкс в Кыргызском автономном округе Кызылсу на северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе".

Детали: Эпицентр землетрясения находился на глубине 14 км. Информации о пострадавших нет.

Напомним: