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На северо-западе Китая произошло землетрясение

Понедельник, 20 января 2020, 00:15
На северо-западе Китая произошло землетрясение

На северо-западе Китая произошло землетрясение силой 5,2 балла.

Источник: Хinhuanet

Дословно: "Землетрясение силой 5,2 балла произошло в городе Артюкс в Кыргызском автономном округе Кызылсу на северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе".

Детали: Эпицентр землетрясения находился на глубине 14 км. Информации о пострадавших нет.

Напомним:

  • На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. Погибли 15 человек.

Темы: Китайпогода
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