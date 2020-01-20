На северо-западе Китая произошло землетрясение
Понедельник, 20 января 2020, 00:15
На северо-западе Китая произошло землетрясение силой 5,2 балла.
Источник: Хinhuanet
Дословно: "Землетрясение силой 5,2 балла произошло в городе Артюкс в Кыргызском автономном округе Кызылсу на северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе".
Детали: Эпицентр землетрясения находился на глубине 14 км. Информации о пострадавших нет.
Напомним:
- На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. Погибли 15 человек.