19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел по нашим позициям открывался недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

10 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Вчера, 19 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С началом суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Майского и Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

За текущие сутки потерь нет".