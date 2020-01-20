ООС: 10 обстрелов в районе ответственности группы "Север"

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Понедельник, 20 января 2020, 07:08

19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел по нашим позициям открывался недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

10 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Вчера, 19 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С началом суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Майского и Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

За текущие сутки потерь нет".

Темы: Донбасс ООС война


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