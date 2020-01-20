Иранский министр прибудет в Киев с посланием для Зеленского о сбитом самолете

560 просмотров
Понедельник, 20 января 2020, 11:05

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами прибудет в Киев с посланием от иранского президента по поводу самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого 8 января под Тегераном.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство IRNA.

"Расследование инцидента занимает много времени, но мы готовы сотрудничать", - сказал он.

"Министр дорог и городского развития отбыл сегодня в Украину с посланием от президента Исламской республики Иран по поводу авиакатастрофы. Это демонстрирует максимальную готовность Ирана к сотрудничеству. Другие страны должны воздержаться от политизации этого вопроса, потому что они ничего не получат", - заявил Мусави.

Представитель МИД Ирана вновь выразил соболезнования в связи с катастрофой.

17 января глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Иран готов передать Украине черные ящики с самолета МАУ, но после того, как их на месте обработает следственная группа.

Тогда же Пристайко сообщил, что на следующей неделе в Украину с извинениями и разъяснениями прибудет специальный представитель правительства Ирана.

Темы: Киев Зеленский Иран катастрофа МАУ в Иране


powered by lun.ua
Материалы по теме
Киев: Полиция расследует умышленное убийство и самоубийство участника боевых действий 19 января 2020, 22:13
Участников акции памяти в центре Киева забросали петардами 19 января 2020, 16:06
На Троещине горела многоэтажка 19 января 2020, 13:14
Все новости
Главные новости
В Херсоне с БТРами продолжаются обыски по делу Гандзюк
У Дубилета есть "элегантное предложение" для бизнеса и военкоматов
На Донбассе погиб военный
Президент убежден, что в Украине нет антисемитизма
Все новости
еда

Почему грибы полезны

Объясняет ПЦУ

Есть ли угрозой биометрический паспорт?

Опыт

Как просыпаться рано и любить это

Поиск по сайту
Архив
Весь архів