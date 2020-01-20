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Иранский министр прибудет в Киев с посланием для Зеленского о сбитом самолете

Понедельник, 20 января 2020, 10:05

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами прибудет в Киев с посланием от иранского президента по поводу самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого 8 января под Тегераном.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство IRNA.

"Расследование инцидента занимает много времени, но мы готовы сотрудничать", - сказал он.

"Министр дорог и городского развития отбыл сегодня в Украину с посланием от президента Исламской республики Иран по поводу авиакатастрофы. Это демонстрирует максимальную готовность Ирана к сотрудничеству. Другие страны должны воздержаться от политизации этого вопроса, потому что они ничего не получат", - заявил Мусави.

Представитель МИД Ирана вновь выразил соболезнования в связи с катастрофой.

17 января глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Иран готов передать Украине черные ящики с самолета МАУ, но после того, как их на месте обработает следственная группа.

Тогда же Пристайко сообщил, что на следующей неделе в Украину с извинениями и разъяснениями прибудет специальный представитель правительства Ирана.

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Темы: КиевЗеленскийИранкатастрофа МАУ в Иране
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