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КГГА разрешила реконструкцию сгоревшего Центрального гастронома на Крещатике

Понедельник, 20 января 2020, 10:04
КГГА разрешила реконструкцию сгоревшего Центрального гастронома на Крещатике

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА позволил компании "АБ Инвестиции и развитие" провести реконструкцию сгоревшего в 2017 году здания Центрального гастронома на пересечении улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого.

Источник: "Наши гроши" со ссылкой на данные департамента

Детали: В частности, 1 ноября 2019 года департамент градостроительства выдал "АБ Инвестиции и развитие" градостроительные условия и ограничения на реконструкцию бывшего гастронома.

Согласно выданному документу планируется реконструкция с реставрацией, реабилитацией и приспособлением части нежилого здания под общественно-торговый центр с учреждениями обслуживания населения.

 

Высота части, подлежащей реставрации с приспособлением, не изменится. Очевидно, речь идет о фасадной части здания. Вместе с тем высота части, подлежащей реконструкции, составит 27 м (ориентировочно 6 этажей при высоте потолков 4 м). Окончательная высота будет определена проектной документацией.

Напомним:

  • Центральный гастроном расположен по адресу ул. Б. Хмельницкого, 40/1. Владельцем здания и участка под ним является ООО "АБ Инвестиции и развитие".
  • В июне 2017 здание сильно пострадало от пожара.
 
 
  • Здание бывшего Центрального гастронома является памятником архитектуры. Это было самое старое здание, которое сохранилось на Крещатике. Дом построен по проекту архитектора Николаева в 1874 году как гостиница "Кане". Здесь жил художник Михаил Врубель, до 1918 года - гетман Павел Скоропадский, останавливался украинский актер и режиссер Панас Саксаганский.
  • "АБ Инвестиции и развитие" в 2006 году основали Павел Погиба, Андрей Бойко и компания "Арго Трейдинг Лтд". Погиба - один из руководителей партии "Движение за реформы" вместе с экс-кандидатом в мэры Киева Сергеем Думчевым, бывший акционер банка "Премиум", председателем наблюдательного совета которого был Думчев.
  • В 2007 году Погиба был депутатом Киевсовета от "Нашей Украины". В 2006 году Погиба с Андреем Бойко основали также ООО "Глобус центр".

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Темы: Киевстроительство
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