Украина будет просить допуска собственных следователей к работе в Иране

127 просмотров
Понедельник, 20 января 2020, 11:42

Украина будет просить, чтобы совместная следственная группа по расследованию сбивания украинского "Боинга" получила полный доступ к работе в Иране.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в беседе с журналистами в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, "наша позиция остается твердой, независимо от возвращения тел" в Украину.

"Но при этом у нас была позиция избежать декларирования "знания наперед". Нужно точное и беспристрастное расследование. Уголовное дело, возбужденное в Украине, должно быть завершено, и мы будем требовать, чтобы совместная следственная группа получила разрешение на работу в Иране, допуск к переговорам диспетчеров и так далее", - сказал министр.

Напомним, министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами прибыл в Киев для принесения официальных извинений и переговоров.

Темы: катастрофа МАУ в Иране


powered by lun.ua
Материалы по теме
Иранский министр прибудет в Киев с посланием для Зеленского о сбитом самолете 20 января 2020, 11:05
Иран заявил об идентификации 169 тел жертв катастрофы самолета МАУ 19 января 2020, 20:55
Возвращение "черных ящиков" самолета МАУ: консультации продолжаются, переговоры сложные - СНБО 19 января 2020, 19:55
Все новости
Главные новости
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Лондон
В Херсоне с БТРами продолжаются обыски по делу Гандзюк
У Дубилета есть "элегантное предложение" для бизнеса и военкоматов
На Донбассе погиб военный
Все новости
Опыт

Зачем люди ныряют в прорубь? История одного "моржа"

Медицина

Беременность – не противопоказание к прививке

школа

Три способа, как студенты могут "прокачать" свой университет

Поиск по сайту
Архив
Весь архів