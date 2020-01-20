Россия обвиняет крымчанина Яцкина в "шпионаже", он ждет помощи от Украины

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Понедельник, 20 января 2020, 13:33

Российские спецслужбы в октябре 2019 года задержали и тайно вывезли из аннексированного Крыма Ивана Яцкина, обвинили его в "госизмене", адвокат Николай Полозов надеется на помощь Украины в его освобождении.

Источник: адвокат Николай Полозов в Facebook

Прямая речь: "Сегодня я хочу рассказать о ещё одном украинском политзаключённом, чья судьба оказалась раздавлена катком российской репрессивной машины. Гражданин Украины и житель Крыма Иван Яцкин. Его родственники обратились ко мне за помощью – и я принял поручение на его защиту.

Он был захвачен ещё в середине октября прошлого года в Крыму. В тот же день спецбортом его вывезли в Москву и поместили в печально известный изолятор ФСБ Лефортово.

О том, что в отношении Ивана Яцкина возбуждено дело и что он задержан, никому не было известно, т.к. ФСБ осуществляло спецоперацию по его задержанию в режиме строгой секретности. Только в конце декабря, т.е. спустя более чем два месяца, российские СМИ заявили, что он арестован. Все это время он находился без какой-либо помощи и поддержки, в одиночке каменного мешка Лефортово.

Ивана обвиняют в государственной измене в форме шпионажа. По версии следователей ФСБ, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы (…).

Я встретился в конце прошлой недели с Иваном в СИЗО Лефортово. Для меня совершенно очевидно, что он является патриотом Украины и он очень рассчитывает на поддержку украинского общества и государства его самого и его близких.

Сейчас я нахожусь в Киеве и рассчитываю заручиться поддержкой соответствующих государственных структур, а также профильных общественных и правозащитных организаций".

Детали: Полозов отметил, что Иван Яцкин – многодетный отец, и в ближайшие несколько недель его супруга должна родить ещё одного ребёнка.

Кроме того, Яцкин страдает рядом заболеваний, которые требуют оказания ему медицинской помощи.

Адвокат отмечает, что в настоящее время сложно сказать, имеют ли обвинения ФСБ РФ под собой основу, так как были "десятки случаев фабрикации уголовных дел, "назначения" ни в чем не повинных людей "диверсантами", "шпионами", "террористами" и "экстремистами".

Он призывает помочь Яцкину.

Этому предшествовало: Лефортовский районный суд Москву на закрытом заседании постановил заключить Ивана Яцкина под стражу до 16 марта 2020 года.

Темы: политзаключенные Росcия аннексия Крым права человека


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