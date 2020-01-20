Зеленский рассказал, как говорит с Богом

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Понедельник, 20 января 2020, 14:46

Президент Владимир Зеленский отмечает, что вопрос религии для него очень личный.

Источник: Зеленский в интервью изданию The Times of Israel

Детали: На вопрос о семье глава государства сказал, что рос не в ортодоксальной, а "обычной советской еврейской семье". Зеленский отметил, что "большинство еврейских семей в Советском Союзе не были религиозными и религии в советском государстве как таковой не было".

Прямая речь: "Когда я был мальчиком, у меня было одно отношение, сейчас – другое. Я никогда не говорю о религии и никогда не говорю о Боге, потому что у меня есть собственное мнение об этом. Конечно, я верю в Бога. Но я говорю с ним только в те моменты, которые являются для меня личными и важными, и в местах, где я чувствую себя комфортно".

Дополнительно: Зеленский подтвердил, что в Украине нет антисемитизма: "У меня еврейская кровь. Я - президент. Никому нет до этого дела. Никто об этом не спрашивает".

Валентина Романенко, УП
Темы: Зеленский


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