Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко перетасовал руководство армии

Понедельник, 20 января 2020, 13:51
Лукашенко перетасовал руководство армии

Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил военное руководство страны: назначил Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности, Виктора Хренина – министром обороны, Александра Вольфовича – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси.

Источник: "Белта"

Детали: Генерал-лейтенант Андрей Равков до этого был министром обороны Беларуси, генерал-майор Виктор Хренин – командующим войсками Западного оперативного командования, а генерал-майор Александр Вольфович – первым заместителем начальника Генштаба.

По словам президента Беларуси, кандидаты на должности министра обороны и начальника Генштаба рассматривались несколько месяцев.

Обращение Лукашенко к Равкову: "Я вчера принял решение о назначении Вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем. Естественно, освободились должности – и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать – ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности…

Госсекретарь в силу сложившейся практики обладает очень большими полномочиями, у него большой диапазон самостоятельности".

 
Александр Вольфович, Виктор Хренин и Андрей Равков

Лукашенко о Хренине и Вольфовиче: "Нам очень важно сейчас поднять значимость войск. И Хренин, и Вольфович – это люди одного калибра, люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли "на земле".

Они и взводами командовали, и ротный опыт, и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно. Я думаю, что они найдут взаимопонимание. Иначе и быть не может в белорусской армии. Если понимания нет, значит, и людей там не должно быть таких".

 
Андрей Равков, Виктор Хренин и Александр Вольфович

Лукашенко о Вольфовиче: "Я счел необходимым не дергать его оттуда (из Генштаба – ред.), потому что должность начальника Генштаба очень важная.

Я, конечно, не созрел для того, чтобы реформировать армию таким образом, чтобы министр обороны какими-то представительскими функциями обладал, а начальник штаба был фактически руководителем армии. Я думаю, что единоначалие для нас нормально: у нас компактная, не такая большая и не малая армия. Нам не надо ломать здесь структуру управления, но общий язык надо находить".

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Беларусь
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
В Литве предупредили об опасности поездок в Беларусь: разведка агрессивно вербует всех подряд
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: