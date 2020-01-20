Лукашенко перетасовал руководство армии

Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил военное руководство страны: назначил Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности, Виктора Хренина – министром обороны, Александра Вольфовича – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси.

Источник: "Белта"

Детали: Генерал-лейтенант Андрей Равков до этого был министром обороны Беларуси, генерал-майор Виктор Хренин – командующим войсками Западного оперативного командования, а генерал-майор Александр Вольфович – первым заместителем начальника Генштаба.

По словам президента Беларуси, кандидаты на должности министра обороны и начальника Генштаба рассматривались несколько месяцев

Обращение Лукашенко к Равкову: "Я вчера принял решение о назначении Вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем. Естественно, освободились должности – и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать – ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности…

Госсекретарь в силу сложившейся практики обладает очень большими полномочиями, у него большой диапазон самостоятельности".

Лукашенко о Хренине и Вольфовиче: "Нам очень важно сейчас поднять значимость войск. И Хренин, и Вольфович – это люди одного калибра, люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли "на земле".

Они и взводами командовали, и ротный опыт, и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно. Я думаю, что они найдут взаимопонимание. Иначе и быть не может в белорусской армии. Если понимания нет, значит, и людей там не должно быть таких".

Лукашенко о Вольфовиче. "Я счел необходимым не дергать его оттуда (из Генштаба – ред.), потому что должность начальника Генштаба очень важная.

Я, конечно, не созрел для того, чтобы реформировать армию таким образом, чтобы министр обороны какими-то представительскими функциями обладал, а начальник штаба был фактически руководителем армии. Я думаю, что единоначалие для нас нормально: у нас компактная, не такая большая и не малая армия. Нам не надо ломать здесь структуру управления, но общий язык надо находить".