Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Офис Зеленского выключил комментарии в Instagram и YouTube

Понедельник, 20 января 2020, 16:43
Офис Зеленского выключил комментарии в Instagram и YouTube

Офис президента Владимира Зеленского выключил возможность комментирования в своих акаунтах в Instagram и YouTube из-за многочисленных атак ботов и рекламы.

Источник: комментарий пресс-службы президента, предоставленный УП

Дословно: "В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Instagram и YouTube".

Детали: В то же время отмечается, что осталась возможность для обсуждения, комментариев и обратной связи на официальной странице Офиса президента в Facebook, так же как и на личных страницах Зеленского.

Напомним: Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявлял, что команда Зеленского не нуждается в посредничестве журналистов при общении с обществом.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийОфис президентасоцсетиинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Зеленский
У Зеленского объяснили возвращение защитников "Азовстали": По результатам переговоров
"Идем вперед": Зеленский показал видео с командующими
Зеленский забрал в Украину из Турции защитников "Азовстали"
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: