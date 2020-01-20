Офис Зеленского выключил комментарии в Instagram и YouTube

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Понедельник, 20 января 2020, 17:43

Офис президента Владимира Зеленского выключил возможность комментирования в своих акаунтах в Instagram и YouTube из-за многочисленных атак ботов и рекламы.

Источник: комментарий пресс-службы президента, предоставленный УП

Дословно: "В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Instagram и YouTube.

Детали: В то же время отмечается, что осталась возможность для обсуждения, комментариев и обратной связи на официальной странице Офиса президента в Facebook, так же как и на личных страницах Зеленского.

Напомним: Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявлял, что команда Зеленского не нуждается в посредничестве журналистов при общении с обществом.

Украинская правда
Темы: Офис президента соцсети


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