Офис Зеленского выключил комментарии в Instagram и YouTube

Офис президента Владимира Зеленского выключил возможность комментирования в своих акаунтах в Instagram и YouTube из-за многочисленных атак ботов и рекламы.

Источник: комментарий пресс-службы президента, предоставленный УП

Дословно: "В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Instagram и YouTube".

Детали: В то же время отмечается, что осталась возможность для обсуждения, комментариев и обратной связи на официальной странице Офиса президента в Facebook, так же как и на личных страницах Зеленского.

Напомним: Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявлял, что команда Зеленского не нуждается в посредничестве журналистов при общении с обществом.