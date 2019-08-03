Богдан объяснил дезинформацию о своей отставке: Мы общаемся с обществом без журналистов

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Суббота, 3 августа 2019, 19:24

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что заявление о его отставке не было шуткой и команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов". 

Об этом Богдан заявил 3 августа в комментарии "Радио Свобода" в Трускавце, где проходит обучение будущих депутатов от "Слуги народа".

"Это (заявление на имя президента Украины об увольнении - ред.) была не шутка ... Я реально написал заявление об отставке. В данном случае это был мой шаг по отношению к своему руководству, президенту Украины, к обществу, а не к журналистам", - отметил он.

"Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество.... Но как показала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", - добавил Богдан.

Напомним,

  • 1 августа источник в Офисе президента сообщил "Украинской правде", что Андрей Богдан написал заявление следующего содержания: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".
  • Другие источники, в том числе, в Офисе президента, не подтвердили это и говорили даже о "шутке Богдана", а пресс-секретарь президента Юлия Мендель отказалась комментировать "слухи".
  • Руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что узнал о "заявлении Богдана" из СМИ.
  • 2 августа президент Владимир Зеленский заявил, что аналогичное заявление на увольнение, которое написал руководитель Офиса президента Андрей Богдан, написали "все в его команде".
  • Позже Зеленский на упрек журналистов, что в течение суток общество было дезинфомовано об отставке Богдана и это был "шаг к подрыву доверия медиа", заявил: "Я ничего не подрывал".
  • На замечание, что со стороны ОПУ не было ни подтверждения, ни опровержения информации о заявлении Богдана об отставке, Зеленский заявил: "Опровержение чего? Он же написал заявление, это же правда. Человек готов в любое время, когда общество хочет ...".

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Темы: Богдан Офис президента


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