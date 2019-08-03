Богдан объяснил дезинформацию о своей отставке: Мы общаемся с обществом без журналистов

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что заявление о его отставке не было шуткой и команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".

Об этом Богдан заявил 3 августа в комментарии "Радио Свобода" в Трускавце, где проходит обучение будущих депутатов от "Слуги народа".

"Это (заявление на имя президента Украины об увольнении - ред.) была не шутка ... Я реально написал заявление об отставке. В данном случае это был мой шаг по отношению к своему руководству, президенту Украины, к обществу, а не к журналистам", - отметил он.

"Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество.... Но как показала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", - добавил Богдан.

Напомним,