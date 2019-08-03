Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Богдан объяснил дезинформацию о своей отставке: Мы общаемся с обществом без журналистов

Суббота, 3 августа 2019, 19:24
Богдан объяснил дезинформацию о своей отставке: Мы общаемся с обществом без журналистов

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что заявление о его отставке не было шуткой и команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов". 

Об этом Богдан заявил 3 августа в комментарии "Радио Свобода" в Трускавце, где проходит обучение будущих депутатов от "Слуги народа".

"Это (заявление на имя президента Украины об увольнении - ред.) была не шутка ... Я реально написал заявление об отставке. В данном случае это был мой шаг по отношению к своему руководству, президенту Украины, к обществу, а не к журналистам", - отметил он.

"Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество.... Но как показала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", - добавил Богдан.

Напомним,

  • 1 августа источник в Офисе президента сообщил "Украинской правде", что Андрей Богдан написал заявление следующего содержания: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".
  • Другие источники, в том числе, в Офисе президента, не подтвердили это и говорили даже о "шутке Богдана", а пресс-секретарь президента Юлия Мендель отказалась комментировать "слухи".
  • Руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что узнал о "заявлении Богдана" из СМИ.
  • 2 августа президент Владимир Зеленский заявил, что аналогичное заявление на увольнение, которое написал руководитель Офиса президента Андрей Богдан, написали "все в его команде".
  • Позже Зеленский на упрек журналистов, что в течение суток общество было дезинфомовано об отставке Богдана и это был "шаг к подрыву доверия медиа", заявил: "Я ничего не подрывал".
  • На замечание, что со стороны ОПУ не было ни подтверждения, ни опровержения информации о заявлении Богдана об отставке, Зеленский заявил: "Опровержение чего? Он же написал заявление, это же правда. Человек готов в любое время, когда общество хочет ...".

Темы: БогданОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
Богдан
Корниенко посоветовал Богдану идти в НАБУ по "зарплате в конвертах"
Главные новости вторника и ночи: зарплаты "слуг" в конвертах, охрана семьи Гогилашвили
Богдан рассказал о ежемесячных зарплатах "слуг" в конвертах: Платят за нужные голосования
Последние новости
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
Все новости...
Реклама: