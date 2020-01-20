Конфликт интересов: замглавы ГБР стал экс-адвокат Януковича

Заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов.

Источник: сайт ГБР

Детали Временно исполняющая обязанности директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова 20 января заявила: "Комиссия по отбору заместителей закончила свою работу, кандидаты прошли спецпроверку, приказы на назначение заместителей подписано". Ими стали Александр Бабиков и Александр Соколов.

Бабиков был назначен замом вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам с призывом противодействовать его назначению из-за "очевидного прямого конфликта интересов".

Новоназначенный зампред ГБР работал в юридической фирме Aver Lex и защищал экс-президента Виктора Януковича.

Соколов до назначения был сотрудником Службы безопасности в Харьковской области.

Что предшествовало: 29 декабря ведомство объявило конкурс на должности заместителей директора с нарушением законодательства.

Об этом сообщила нардеп фракции "Голос" Александра Устинова. Согласно порядку, "информация о проведении конкурса для назначения на должности в Бюро обнародуется путем размещения объявления о проведении конкурса на официальном сайте Бюро не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов для участия в конкурсе".

В то же время на сайте ГБР было написано о подаче документов до 3 января.