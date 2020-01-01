ГБР объявило конкурс на руководящие должности с нарушениями – нардеп

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Среда, 1 января 2020, 21:17

Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова заявляет, что ГБР объявило конкурс на должности заместителей директора с нарушением законодательства.

Источник: пост Устиновой в Facebook, сайт ГБР

Прямая речь: "Конкурс объявили 30 декабря, подача документов до 3!!! января. При том, что некоторые справки необходимо собирать больше недели, а не в новогоднюю ночь".

"В нарушение закона, и подзаконного акта, которым регламентируются конкурсы в ГБР, "Слуги" снова хотят под прикрытием праздников и оливье поставить своих ручных руководителей в ГБР. И не просто "Слуги", а председатель комитета по правовой политике, которая должна была стоять на защите права и государственности".

Детали: Устинова подчеркивает, что, согласно порядку проведения конкурса для назначения на должности в Государственном бюро расследований, "информация о проведении конкурса для назначения на должности в Бюро обнародуется путем размещения объявления о проведении конкурса на официальном сайте Бюро не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов для участия в конкурсе".

Вместе с тем, на сайте ГБР объявление на должности первого заместителя и двух заместителей директора ГБР опубликовано 29 декабря.

"Документы от кандидатов, желающих принять участие в конкурсе принимаются с 9 ч. 00 мин. 30 декабря 2019 года до 18 ч. 00 мин. 3 января 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Что было раньше: 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа "Слуги народа", председателя комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.

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Предыстория

  • 3 декабря Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект о перезагрузке ГБР с поправкой №318, которая предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана в ГБР и перевод туда следователей с ГПУ.
  • Этот документ предусматривает досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.

Украинская правда
Темы: ГБР Голос


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