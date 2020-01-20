Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр Новосад: Я не смогу содержать ребенка на зарплату 36 тысяч гривен

Понедельник, 20 января 2020, 21:39
Министр Новосад: Я не смогу содержать ребенка на зарплату 36 тысяч гривен
Фото: Минобразования

Министр образования и науки Анна Новосад пожаловалась на "неконкурентную" зарплату в 36 тысяч гривен.

Источник: Анна Новосад в интервью Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тыс. грн, это на 10 тыс. грн меньше, чем я получала на должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. У меня есть собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии, то определенно этого не хватит...

Также у меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу ребенка, а на такую ​​зарплату я его не смогу содержать. Я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет меня удерживать, я должна сама получать конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую ​​зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать".

Читайте также: Новосад рассказала, кто будет отвечать за невакцинированных детей в школе

Напомним:

  • Министр юстиции Денис Малюська говорил, что его не устраивает зарплата 17 тысяч гривен и он не исключает переход на другую работу.
  • Президент Владимир Зеленский объяснил премьер-министру Алексею Гончаруку, какие должны быть зарплаты у министров и сказал, что придется прощаться с чиновниками, которые хотят больше.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровзарплаты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: