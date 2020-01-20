Министр Новосад: Я не смогу удерживать ребенка на зарплату 36 тысяч гривен

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Понедельник, 20 января 2020, 22:39
Фото: Минобразования

Министр образования и науки Анна Новосад пожаловалась на "неконкурентную" зарплату в 36 тысяч гривен.

Источник: Анна Новосад в интервью Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тыс. грн, это на 10 тыс. грн меньше, чем я получала на должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. У меня есть собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии, то определенно этого не хватит...

Также у меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу ребенка, а на такую ​​зарплату я его не смогу содержать. Я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет меня удерживать, я должна сама получать конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую ​​зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать".

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Темы: Кабинет министров зарплаты


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