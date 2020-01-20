Министр Новосад: Я не смогу удерживать ребенка на зарплату 36 тысяч гривен
Министр образования и науки Анна Новосад пожаловалась на "неконкурентную" зарплату в 36 тысяч гривен.
Источник: Анна Новосад в интервью Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тыс. грн, это на 10 тыс. грн меньше, чем я получала на должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. У меня есть собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии, то определенно этого не хватит...
Также у меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. Я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет меня удерживать, я должна сама получать конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать".
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