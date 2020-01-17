Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Должны быть нормальными": Зеленский разъяснил Гончаруку, какие зарплаты платить министрам

Пятница, 17 января 2020, 19:37
Должны быть нормальными: Зеленский разъяснил Гончаруку, какие зарплаты платить министрам

Президент Владимир Зеленский разъяснил премьер-министру Алексею Гончаруку, какие должны быть зарплаты у министров, и сказал, что придется прощаться с чиновниками, которые хотят больше.

Источник: видеозапись "встречи" президента с министром

Прямая речь Зеленского: "Я хочу иметь общее мнение с вами, с теми или другими министрами, что вот такие заработные платы могут быть сегодня в Украине, в такой ситуации, в которой находится наша економика. Вот когда вы и ваше правительство поднимете эту экономику - можем поднимать эти заработные платы.

И если кто-то из министров и действительно...и нам, к сожалению, с вами будет сложно прощаться с кем-то из них из-за того, что они не могут работать на ту или иную зарплату, которую вы предложите им, если даже будет сложно с ними прощаться - придется прощаться. Мы не можем себе сегодня это позволить...

Но еще раз говорю о заработных платах, они должны быть нормальными, на которые можно нормально жить, и соответствующими их (министров - ред.) статусу...

Я очень вас прошу, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, замминистров и любых других государственных компаний, руководителей этих компаний, заместителей этих компаний".

Детали: Гончарук поблагодарил президента, сказал, что Зеленский четко сформулировал задачи, которые нужно выполнить. Пообещал, что правительство их рассмотрит и вскоре выполнит.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты. В частности, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его замы задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 млн грн.
  • Гончарук заявил, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.
  • 14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий министрам и рассказать о причинах таких начислений.
  • 17 января во время часа вопросов к правительству украинские министры и Гончарук так и не отчитались о многотысячных премиях накануне нового года.
  • Также сообщалось, что топ-менеджеры "Нафтогаза" получат премию в 700 миллионов гривен. 
  • 11 декабря 2019 года министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.
  • Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГончарукЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Гончарук
Украинцы считают Гончарука и Шмыгаля худшими премьерами, чем Януковича и Тимошенко
Гончарука могли прослушивать люди, приближенные к олигарху – экс-генпрокурор
Наибольшую гривневую зарплату получал премьер Гончарук
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: