"Должны быть нормальными": Зеленский разъяснил Гончаруку, какие зарплаты платить министрам

Президент Владимир Зеленский разъяснил премьер-министру Алексею Гончаруку, какие должны быть зарплаты у министров, и сказал, что придется прощаться с чиновниками, которые хотят больше.

Источник: видеозапись "встречи" президента с министром

Прямая речь Зеленского: "Я хочу иметь общее мнение с вами, с теми или другими министрами, что вот такие заработные платы могут быть сегодня в Украине, в такой ситуации, в которой находится наша економика. Вот когда вы и ваше правительство поднимете эту экономику - можем поднимать эти заработные платы.

И если кто-то из министров и действительно...и нам, к сожалению, с вами будет сложно прощаться с кем-то из них из-за того, что они не могут работать на ту или иную зарплату, которую вы предложите им, если даже будет сложно с ними прощаться - придется прощаться. Мы не можем себе сегодня это позволить...

Но еще раз говорю о заработных платах, они должны быть нормальными, на которые можно нормально жить, и соответствующими их (министров - ред.) статусу...

Я очень вас прошу, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, замминистров и любых других государственных компаний, руководителей этих компаний, заместителей этих компаний".

Детали: Гончарук поблагодарил президента, сказал, что Зеленский четко сформулировал задачи, которые нужно выполнить. Пообещал, что правительство их рассмотрит и вскоре выполнит.

Предыстория: