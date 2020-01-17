"Должны быть нормальными": Зеленский разъяснил Гончаруку, какие зарплаты платить министрам

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Пятница, 17 января 2020, 20:37

Президент Владимир Зеленский разъяснил премьер-министру Алексею Гончаруку, какие должны быть зарплаты у министров, и сказал, что придется прощаться с чиновниками, которые хотят больше.

Источник: видеозапись "встречи" президента с министром

Прямая речь Зеленского: "Я хочу иметь общее мнение с вами, с теми или другими министрами, что вот такие заработные платы могут быть сегодня в Украине, в такой ситуации, в которой находится наша економика. Вот когда вы и ваше правительство поднимете эту экономику - можем поднимать эти заработные платы.

И если кто-то из министров и действительно...и нам, к сожалению, с вами будет сложно прощаться с кем-то из них из-за того, что они не могут работать на ту или иную зарплату, которую вы предложите им, если даже будет сложно с ними прощаться - придется прощаться. Мы не можем себе сегодня это позволить...

Но еще раз говорю о заработных платах, они должны быть нормальными, на которые можно нормально жить, и соответствующими их (министров - ред.) статусу...

Я очень вас прошу, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, замминистров и любых других государственных компаний, руководителей этих компаний, заместителей этих компаний".

Детали: Гончарук поблагодарил президента, сказал, что Зеленский четко сформулировал задачи, которые нужно выполнить. Пообещал, что правительство их рассмотрит и вскоре выполнит.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты. В частности, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его замы задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 млн грн.
  • Гончарук заявил, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.
  • 14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий министрам и рассказать о причинах таких начислений.
  • 17 января во время часа вопросов к правительству украинские министры и Гончарук так и не отчитались о многотысячных премиях накануне нового года.
  • Также сообщалось, что топ-менеджеры "Нафтогаза" получат премию в 700 миллионов гривен. 
  • 11 декабря 2019 года министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.
  • Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.

Украинская правда
Темы: Гончарук Зеленский


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