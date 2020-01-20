Посол Украины прокомментировал вандализм на могиле воинов УПА в Польше

Посол Украины в Польше Андрей Дещица обратил внимание, что информация об уничтожении мемориальной доски с могилы воинов Украинской повстанческой армии появилась накануне визита в Польшу президента Владимира Зеленского.

Источник: Андрей Дещица в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Прежде всего, мы проверяем информацию, которая появилась в прессе, и которая отражена в заявлении Объединения украинцев в Польше. Мы привлекли к этому генконсульство Украины в Люблине...чтобы генконсульство обратилось в местные органы власти...

Обращает внимание факт, что информация об этом появилась накануне визита президента Украины в Польшу. Также уже есть определенные договоренности и наблюдается потепление между украинскими и польскими организациями, которые занимаются вопросами сохранения мест памяти на территории наших стран..."

Детали: Посол отметил, что доска из могилы воинов УПА имеет статус легального мемориального места памяти в Польше. По его словам, к этому памятнику - особое внимание, поскольку это не первый акт вандализма в отношении мемориала.

Что предшествовало: 20 января в Польше на горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве неизвестные уничтожили мемориальную доску с могилы воинов Украинской повстанческой армии.

Мемориальная доска на могиле была посвящена членам УПА - жителям окрестных сел, которые погибли в бою с НКВД в близлежащих лесах 2-3 марта 1945 года.