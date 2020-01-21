Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент уже на следующей сессии может рассмотреть изменения в Конституцию относительно уменьшения количества нардепов.

Источник: выступление Разумкова в эфире "Свобода слова" на ICTV

Детали: Парламентарии могут принять законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных избранников до 300 и введение пропорциональной избирательной системы.

"Думаю, что да. Есть решение Конституционного суда ", - сказал председатель Совета.

Также спикер выразил сожаление по поводу того, что Конституционный суд завернул законопроект о лишении мандаду нардепов-кнопкодавов и прогульщиков.

"И лично мне жаль, что так. Я считаю, все же, если народный депутат кнопкодавов или не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде, пусть идут заниматься чем-то другим ", - заявил председатель парламента.

Следующая сессия Верховной Рады начнется 4 февраля.

Напомним: