Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам заключения
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Вторник, 21 января 2020, 10:37
Во вторник, 21 января, в северном китайском городе суд приговорил бывшего руководителя Интерпола Мэн Хунвэй на 13,5 года заключения по обвинению во взяточничестве.
Источник: Straits times
Дословно: Хунвея также оштрафовали на 391 тысячу долларов.
В заявлении суда говорится, что Мэн "честно признался во всех уголовных фактах" и не будет обжаловать это решение.
Предыдущий руководитель Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку после того, как в сентябре был задержан власти Китая по подозрению в коррупции. Хунвэй "подозревается в нарушении закона".
Украинская правда
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