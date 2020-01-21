Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам заключения
Вторник, 21 января 2020, 09:37
Во вторник, 21 января, в северном китайском городе суд приговорил бывшего руководителя Интерпола Мэн Хунвэй на 13,5 года заключения по обвинению во взяточничестве.
Источник: Straits times
Дословно: Хунвея также оштрафовали на 391 тысячу долларов.
В заявлении суда говорится, что Мэн "честно признался во всех уголовных фактах" и не будет обжаловать это решение.
Предыдущий руководитель Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку после того, как в сентябре был задержан власти Китая по подозрению в коррупции.
Напомним:
- Хунвэй "подозревается в нарушении закона". Он исчез в сентябре во время поездки из Франции в Китай.
- Накануне Интерпол направил официальный запрос в Китай для получения информации о пропавшем президенте агентства Мэне Хунвее, который, вероятно, исчез по дороге домой.
- Хунвэй покинул французский город Лион в конце сентября: он сел на самолет и прибыл в Китай, но его дальнейшее местонахождение неизвестно.
- Китай не комментировал исчезновение 64-летнего президента Интерпола.
Украинская правда