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Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам заключения

Вторник, 21 января 2020, 09:37
Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам заключения

Во вторник, 21 января, в северном китайском городе суд приговорил бывшего руководителя Интерпола Мэн Хунвэй на 13,5 года заключения по обвинению во взяточничестве.

Источник: Straits times

Дословно: Хунвея также оштрафовали на 391 тысячу долларов.

В заявлении суда говорится, что Мэн "честно признался во всех уголовных фактах" и не будет обжаловать это решение.

Предыдущий руководитель Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку после того, как в сентябре был задержан власти Китая по подозрению в коррупции.

Напомним: 

  • Хунвэй "подозревается в нарушении закона". Он исчез в сентябре во время поездки из Франции в Китай.
  • Накануне Интерпол направил официальный запрос в Китай для получения информации о пропавшем президенте агентства Мэне Хунвее, который, вероятно, исчез по дороге домой.
  • Хунвэй покинул французский город Лион в конце сентября: он сел на самолет и прибыл в Китай, но его дальнейшее местонахождение неизвестно.
  • Китай не комментировал исчезновение 64-летнего президента Интерпола.

Украинская правда
Темы: КитайИнтерполкоррупциявзятка
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