Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам заключения

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Вторник, 21 января 2020, 10:37

Во вторник, 21 января, в северном китайском городе суд приговорил бывшего руководителя Интерпола Мэн Хунвэй на 13,5 года заключения по обвинению во взяточничестве.

Источник: Straits times

Дословно: Хунвея также оштрафовали на 391 тысячу долларов.

В заявлении суда говорится, что Мэн "честно признался во всех уголовных фактах" и не будет обжаловать это решение.

Предыдущий руководитель Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку после того, как в сентябре был задержан власти Китая по подозрению в коррупции. Хунвэй "подозревается в нарушении закона".

Украинская правда
Темы: Китай Интерпол коррупция взятка


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