Журналист, которому запретили въезд в Крым до 2054 года: В "центре Э" писали "кляузу"

Журналист Тарас Ибрагимов рассказал, что его задерживали в аннексированном Крыму минимум четыре раза до 35-летнего запрета на въезд в Россию, который его защита попытается обжаловать.

Источник: украинский журналист Тарас Ибрагимов и крымский адвокат Алексей Ладин в эфире Радио "Крым.Реалии"

Прямая речь Ибрагимова: "Меня задерживали раза четыре. Последний раз я это просто не афишировал. Дело в том, что формально мой запрет на въезд действует до 30 мая 2054 года, а 30 мая 2019 года меня задержал ОМОН возле суда, когда рассматривали дело крымских правозащитниц и активисток "Крымской солидарности" Лутфие Зудиевой и Мумине Салиевой.

Меня отвезли в миграционную службу, составили протокол и оштрафовали на 2000 рублей "за незаконную трудовую деятельность". Это прямо подтверждает, что сотрудники Центра "Э" составили административный протокол, написали на меня кляузу в миграционную службу.

А так время от времени меня задерживали, были обычные допросы. Наверное, хотели меня напугать, что я не тем занимаюсь, не с теми людьми дружу. Несколько раз говорили, что не надо бы, мол, тебе дружить с крымскими татарами, они же преступники, террористы и тому подобное ...

На самом деле я не жалуюсь, что мне запретили въезд, – наоборот, я очень счастлив, что сотрудники ФСБ четыре года меня терпели. Желаю и в дальнейшем им огромного терпения, чтобы они потерпели еще нескольких журналистов, которые обязательно будут туда приезжать и работать. Эта тема не останется без внимания".

Детали: Тарас Ибрагимов рассказал, что аннексию не освещал, а писать о Крыме начал в 2016 году, присоединившись к журналистскому проекту правозащитной организации "Крим.SOS". Сначала ездил "вахтовым методом" на несколько месяцев, несистемно, а потом решил приезжать регулярно.

За 4 года у него было больше десяти поездок на полуостров – всегда, через Новоалексеевку и контрольно-пропускной пункт "Чонгар". По мнению Ибрагимова, причиной запрета на въезд стала "взаимная неприязнь с ФСБ".

Официальным объяснением была "обычная бумажка", в которой написано о запрете въезда по закону РФ от 1996 года, а в устной беседе ФСБшник "косвенно подтвердил причину". По словам Ибрагимова, допроса не было, потому что россияне знали, кто он. "Сняли отпечатки пальцев, сфотографировали в профиль и анфас, татуировки еще посмотрели. В общем, было смешно", – вспомнил он.

Ибрагимов рассказал, что в Крыму сначала писал на общие темы, а потом поехал на остров с правозащитной миссией – был под судом по делу Ахтема Чийгоза и стал писать о судах и делах других политзаключенных: Николая Семены, Ильми Умерова, Эдема Бекирова. По его мнению, освободить Бекирова помогла именно огласка.

Журналист планирует и дальше писать о крымской тематике и преследованиях крымских татар, только переформатирует сотрудничество с адвокатами и активистами – "все будет по телефону, удаленно".

Комментарий крымского адвоката Алексея Ладина: "Конечно же, решение будет обжаловано в пределах административного иска (...). С определенной долей вероятности могу сказать, что решение будет негативным как в первой, так и во второй инстанции, после чего нам ничего не останется, кроме как выходить на Европейский суд по правам человека.

Здесь есть такая тенденция, что последовательно ограничивается доступ к объективной информации. Сейчас она – единственный рычаг влияния на беспредел, который происходит в Крыму, с международных позиций.

Тарас Ибрагимов крайне объективно и, я бы даже сказал, осторожно и аккуратно освещал события в Крыму, пытаясь найти "золотую середину". Но даже такое освещение, пожалуй, стоит поперек горла определенным людям".

Этому предшествовало: Журналисту Тарасу Ибрагимову, который сотрудничает с "Крим.Реалии", сотрудники ФСБ России запретили въезд на территорию РФ и аннексированного Крыма в 30 мая 2054 года.