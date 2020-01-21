Крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия

Крымскотатарский телеканал ATR может закрыться из-за приостановки финансовой поддержки из государственного бюджета.

Источник: интервью владельца канала Ленура Ислямова изданию "Детектор Медиа"

Детали: По его словам, уже сейчас канал на 90% сократил производство собственных программ. Из-за недофинансирования на ATR сокращенно 45% коллектива. Сокращены выпуски новостей и прекращены прямые эфиры.

Ислямов рассказал, что в 2019 году телеканалу обещали финансирование из госбюджета в размере 50 млн грн, но было получено лишь 35 млн. В 2020 году вновь обещают 50 млн.

Прямая речь: "Я звонил Бородянскому (Владимиру, министр культуры, молодежи и спорта - ред.), и он заверил, что в этом году для нас предусмотрено финансирование в бюджете. Но у нас задолженность с прошлого года. И как их закрыть, я не представляю, потому что бюджет этого года предусмотрен на нужды этого года".

Детали: По мнению владельца медиа, к управлению структурами, занимающимися финансированием телеканала, пришли не подготовленные менеджеры, которые не понимают приоритетов.

Прямая речь: "Ни у нас, ни у Меджелиса сейчас нет никаких прямых коммуникаций с действующей властью. Чубарову (Рефату, глава Меджлиса - ред.) был вручен телефон Шефира (Сергея, первый помощник президента - ред.). Но он не отвечает на звонки, и Чубаров не может дозвониться. Офис уполномоченного по делам крымских татар был ликвидирован. А раньше у нас был прямой представитель - Мустафа Джемилев. И получается, что нет коммуникации между Меджлисом и президентом в той мере, в которой это должно быть. Мы обращались к представителю Офиса президента. Есть даже постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым - это Антон Кориневич. Но его голос тоже никто не хочет слышать.

Действующая власть отодвигает тему Крыму даже не на второе или третье, а на шестнадцатое место. Отключение ATR на руку Путину".

Детали: По словам Ислямова, канал запустил собственный сбор средств в поддержку вещания. Уже получили 37 тыс. грн и 500 долларов, но "эти средства нам не позволят выжить".

Он понимает, что частный телеканал должен зарабатывать самостоятельно, но ему не дают такой возможности - каналу не дают лицензий на вещание в материковой Украине, и поэтому он не может зарабатывать на рекламе.

ATR входит в состав холдинга Ленура Ислямова вместе с детским каналом Lale и радиостанцией Meydan. Ленур Ислямов владеет 97,34% ATR, миноритарные совладельцы - Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев.

ATR получает финансовую поддержку из государственного бюджета с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.