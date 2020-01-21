Задержан мужчина, осквернивший памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге

Полиция задержала местного жителя, который с помощью баллончика с краской повредил надпись на памятнике жертвам Холокоста в Кривом Роге.

Источник: полиция

Прямая речь начальника Криворожского отдела полиции Сергея Лукашова: "Для задержания подозреваемого полицейские совместно с сотрудниками СБУ проработали видео более 50 камер видеонаблюдения, благодаря чему было установлено маршрут движения нарушителя. Для поисков нарушителя были привлечены 80 сотрудников полиции. Сегодня злоумышленника задержали".

Детали: В полиции отметили, что задержанный совершил преступление из хулиганских побуждений.

Готовится подозрение по ч.1 ст.194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Что предшествовало: 19 января посол Израиля в Украине Джоэль Лион сообщил, что "неизвестные осквернили памятник в Кривом Роге недалеко от родного дома президента Зеленского".

Вандалы закрасили красной краской мемориальную стелу, установленную в память о 15 тысячах евреев региона, погибших в период нацистского режима.