Китайским вирусом уже заболели более 300 человек

В Китае сообщили об увеличении количества заразившихся новым видом коронавируса до 324.

Источник: Центральное телевидение Китая

Детали: Ранее сообщалось о 291 случай заражения. Центром нового типа вируса считается китайского города Ухань провинции Хубэй, где зарегистрировано большинство случаев заболевания - 270.

От вируса уже погибли шесть человек, все в городе Ухане. Вероятно очаг вируса возник на местном рынке морепродуктов.

Что предшествовало: В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в Соединенных Штатах новой разновидностью коронавируса, ранее зафиксированном в Китае.