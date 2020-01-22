Китайским вирусом уже заболели более 300 человек
Среда, 22 января 2020, 04:50
В Китае сообщили об увеличении количества заразившихся новым видом коронавируса до 324.
Источник: Центральное телевидение Китая
Детали: Ранее сообщалось о 291 случай заражения. Центром нового типа вируса считается китайского города Ухань провинции Хубэй, где зарегистрировано большинство случаев заболевания - 270.
От вируса уже погибли шесть человек, все в городе Ухане. Вероятно очаг вируса возник на местном рынке морепродуктов.
Что предшествовало: В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в Соединенных Штатах новой разновидностью коронавируса, ранее зафиксированном в Китае.