Китайским вирусом уже заболели более 300 человек

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Среда, 22 января 2020, 05:50

В Китае сообщили об увеличении количества заразившихся новым видом коронавируса до 324.

Источник: Центральное телевидение Китая

Детали: Ранее сообщалось о 291 случай заражения. Центром нового типа вируса считается китайского города Ухань провинции Хубэй, где зарегистрировано большинство случаев заболевания - 270.

От вируса уже погибли шесть человек, все в городе Ухане. Вероятно очаг вируса возник на местном рынке морепродуктов.

Что предшествовало: В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в Соединенных Штатах новой разновидностью коронавируса, ранее зафиксированном в Китае.

Темы: Китай здоровье


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