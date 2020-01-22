ООС: формирование Российской Федерации 3 раза обстреляли украинские позиции

22 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностям 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрелы по нашим позициям зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Один обстрел по нашим позициям открывался недалеко от населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Вчера, 21 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет "