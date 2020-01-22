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Сенат заблокировал запросы демократов на документы в процессе импичмента Трампа

Среда, 22 января 2020, 07:50

Подконтрольный республиканцам Сенат США заблокировал попытки демократов во вторник получить доказательства и вызвать свидетелей в судебном процессе по импичменту президента Дональда Трампа, что может указывать на то, что производство может продвигаться по благоприятным для Трампа линиям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После того, как главный судья США Джон Робертс начал заседание, обе стороны начали спорить о предложенных лидером большинства Сената Митчем Макконнеллом правилах судебного разбирательства, которое должно определить, стоит ли отстранить Трампа от должности.

Сенаторы проголосовали по партийным линиям, 53 - "за", 47 - "против", заблокировав четыре отдельные заявки от лидера демократов Чака Шумера на выдачу повесток на документы Белого дома, Государственного департамента, Министерства обороны и Офиса управления и бюджета, связанные с договоренностями Трампа с Украиной.

Сенаторы также отклонили запрос на вызов повесткой исполняющего обязанности начальника аппарата Белого дома Мика Малвани для дачи показаний.

"Единственным итогом будет то, что президент не сделал абсолютно ничего плохого", - заявил адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне, который возглавляет защиту Трампа, аргументируя поддержку предложения МакКоннеллу подождать более поздней стадии судебного разбирательства, чтобы решить, нужны ли дополнительные свидетели или документы.

Президент США обвиняется в том, что он злоупотреблял властью, чтобы заставить Украину объявить о расследовании против своего внутреннего политического конкурента Джо Байдена.

В статье импичмента говорится, что он препятствовал расследованию Конгрессом дела в отношении Украины. Обе статьи были одобрены в прошлом месяце Палатой представителей.

Трамп отрицает правонарушения. В понедельник его команда юристов заявила, что президент является жертвой "фальсифицированного процесса", мотивированного политикой, и что он не сделал ничего плохого.

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Темы: импичментРабиновичСША
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