Прокуратура хочет, чтобы 35 га с имением Медведчука перешли государству

Прокуратура Киевской области подала иск об истребовании в пользу Кабинета министров двух участков общей площадью 34,62 га, расположенных на берегу реки Стугна в г. Украинка Обуховского района.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на постановление Хозяйственного суда Киевской области от 3 января

Детали: Свои исковые требования прокуратура обосновывает нарушением Киевской облгосадминистрацией и Обуховской райгосадминистрацией законодательных требований при предоставлении этих участков в пользование и их последующей продаже.

Указанные участки лесного фонда площадью более 10 га незаконно выбыли из собственности государства не по воле соответствующего распорядителя – Кабмина.

Участок площадью 24,39 га находится во владении ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур", а 10,22 га – у ООО "Компания по управлению активами "МТИР Эссет Менеджмент".

Рассмотрение иска прокуратуры назначена на 3 февраля.

Этому предшествовало: В марте 2019 года стало известно, что дом-хонка площадью 1125 кв м, расположенный на указанных участках, выставлен на продажу в закрытой группе риэлторов по цене 4500 у.е. за сотку. На территории есть причал, вертолетная площадка, эллинг, гостевой дом на 200 кв м и бассейн.

Справка:

Учредителем ООО "Инвестиционная компания" Спорт-Тур" является ООО "Инвестиционная компания "Терра-Инвест", бенефициарным владельцем которой (через лондонскую "Ларидж Инвестменс Лтд", ООО "ИК "Гармания" и кипрскую "БРЕВИС Холдингз Лтд") является Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука.

ООО "КУА "МТИР Эссет Менеджмент" является одним из учредителей ООО "ФК "Динамо" с долей 23%. Вторая крупнейшая доля в "Динамо" принадлежит Игорю Суркису (63,7%).

Официальными учредителями "КУА "МТИР Эссет Менеджмент" значатся кипрские компании Listono Management Ltd (бенефициарные владельцы – Андрей Зюзя, Юрий Ромазанов и Павел Коваленко), Merceno Holdings Ltd (Лариса Яременко), Noresia Contruction Ltd (Елена Мирошник, Алина Сергиенко и Владимир Ямнич), Otrenia Investments Ltd (Елена Жигадло), Kirelma Enterprises (Вадим Олейник, Александр Тарасенко и Владимир Дерикит) и Vinsentio Holdings Ltd (Александр Красницкий).