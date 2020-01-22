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Крымского судью-предателя приговорили к 12 годам за решеткой

Среда, 22 января 2020, 10:20
Крымского судью-предателя приговорили к 12 годам за решеткой

Святошинский райсуд. Киева признал виновным судью Красногвардейского районного суда АР Крым в государственной измене и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: Суд установил, что указанный судья с марта по ноябрь 2014 года непосредственно участвовал в образовании и функционировании российских оккупационных органов на территории Крыма и, таким образом, обеспечивал становление и укрепление российской оккупационной власти на украинском полуострове.

Кроме того, он, будучи назначенным на должность судьи так называемого "Красногвардейского районного суда Республики Крым Российской Федерации", выполнял функции представителя оккупационной судебной власти на территории Крыма.

Таким образом, установлено, что указанное лицо умышленно предоставило помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету и территориальной целостности.

В ОГП добавили, что всего в ходе судебного разбирательства находятся более 100 уголовных производств по фактам государственной измены судей.

Темы: госизменаКрымоккупациясуд
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