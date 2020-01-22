НАПК поделилось лайфхаками заполнения электронной декларации

Национальное агентство по предупреждению коррупции советует субъектам декларирования при заполнении черновика декларации пользоваться одним интернет-браузером и не очищать кэш браузера.

Источник: инструкция НАПК, обнародованная в Facebook 22 января, комментарий руководителя отдела информационной политики и связей со СМИ Александра Свириденко "Украинской правде"

Детали: Для сохранения внесенных в черновик декларации данных НАПК также рекомендует пользоваться одним компьютером. При заполнении черновика декларации на разных компьютерах часть данных может не отображаться.

В НАПК также напоминают, что раздел "Техническая помощь" на сайте агентства содержит подробные разъяснения и по другим проблемным вопросам, которые возникают у субъектов декларирования при работе с реестром деклараций.

На уточняющий вопрос "Украинской правды" в отделе связей со СМИ НАПК заверили, что реестр работает в штатном режиме, сбоев нет, а агентство делится лайфхаками в связи с изменением формы электронной декларации.

Прямая речь Свириденко: "Во время каждой кампании возникают вопросы, требующие разъяснения. Эта компания особенная, поскольку с 1 января изменена форма декларации. Добавлен новый раздел 12.1 и новые поля в других разделах. IД код, например. В Facebook уже есть одно видео на эту тему. Сейчас готовится второй ролик с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы".

Напомним: В конце декабря 2019 года Национальное агентство по предупреждению коррупции получило доступ ко всем реестрам и базам данных, необходимых для проверки деклараций в автоматизированном режиме.