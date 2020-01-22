Путин заявил, что россиянам нужна "крепкая президентская власть"

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Среда, 22 января 2020, 13:19

Президент РФ Владимир Путин считает нецелесообразным переход страны от президентской к парламентской форме правления.

Источник: ТАСС со ссылкой на его заявление в среду на встрече с представителями общественности в Липецкой области

Детали: По мнению Путина, России с ее большой территорией, многими конфессиями и большим количеством наций "нужна все же крепкая президентская власть".

Он отметил также, что парламентская форма правления в ряде случаев сегодня "дает сбои".

Прямая речь: "Возможно ли это применение у нас? Теоретически - возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет…

Нам лучше не экспериментировать".

Что было раньше: Путин предложил внести изменения в Конституцию страны. В частности другие требования к кандидатам в президенты. Он предлагает закрепить в основном законе, что кандидаты в президенты России должны проживать на территории страны не менее 25 лет, а также не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было раньше.

"Россия должна оставаться сильной президентской республикой", - заявил он тогда.

Темы: Путин Росcия президент


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