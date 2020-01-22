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Еще один фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" вышел из российской колонии

Среда, 22 января 2020, 13:41
Еще один фигурант дела Хизб ут-Тахрир вышел из российской колонии

Второй фигурант севастопольскогой "дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примов вышел из российской колонии.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Рустема Кямилева

Прямая речь: "Нури чувствует себя прекрасно, все хорошо. Сейчас покупаем ему одежду, чтобы он мог переодеть тюремную робу. Все документы, паспорт и дипломы, изъятые во время обыска в Крыму, ему вернули. Надеемся, что завтра он уже будет дома".

Камилев отметил, что после освобождения Примова из колонии, за ними, похоже, следят сотрудники ФСБ.

Прямая речь: "Сейчас ходим по городу и замечаем за собой слежку. Никто не подходит, просто наблюдают, куда мы направляемся. Также под колонией были журналисты канала "Россия 24", от комментариев все понятно, отказались".

Что было раньше: В этот же день после 5 лет заключения в России освободили фигуранта севастопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Рустема Ваитова.

Руслана Зейтуллаева, Рустема Ваитова, Нури Примова и Ферата Сайфуллаева арестовали зимой 2015 года по обвинению в участии в "Хизб ут-Тахрир". Дело было переведено в военный суд Ростова в июне 2016 года.

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Темы: Крымоккупация
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