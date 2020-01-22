Кива устроил драку в киевском ресторане

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Среда, 22 января 2020, 15:27

В ресторане "Моссо", в Киеве, произошла драка между нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой и другим гостем заведения.

Источник: Киев Оперативный, пресс-служба полиции Киева

Детали: Судя по данным видеозаписи, инцидент в ресторане "Моссо" произошел 22 января около 12 часов дня.

На записи видно, как депутат подходит к другому мужчине и внезапно бьет его головой в лицо. В свою очередь, мужчина наносит ему удар в лицо.

Согласно сообщениям СМИ, второй участник драки якобы является бойцом АТО.

В полиции сообщили, что к ним обратился народный депутат с заявлением о получении телесных повреждений. На место происшествия выехали экипаж патрульных и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

По предварительной информации, как указывает полиция, в ресторане между Кивойи его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка.

Нардеп получил медицинскую помощь без госпитализации.

Другой участник инцидента с места происшествия уехал автомобилем. Полиция устанавливает его местонахождение.

Заявление Киви правоохранители зарегистрировали в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Там после проведения проверки дадут событию правовую оценку.

Темы: драка ОПЗЖ


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