Кива устроил драку в киевском ресторане

В ресторане "Моссо", в Киеве, произошла драка между нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой и другим гостем заведения.

Источник: Киев Оперативный, пресс-служба полиции Киева

Детали: Судя по данным видеозаписи, инцидент в ресторане "Моссо" произошел 22 января около 12 часов дня.

На записи видно, как депутат подходит к другому мужчине и внезапно бьет его головой в лицо. В свою очередь, мужчина наносит ему удар в лицо.

Согласно сообщениям СМИ, второй участник драки якобы является бойцом АТО.

В полиции сообщили, что к ним обратился народный депутат с заявлением о получении телесных повреждений. На место происшествия выехали экипаж патрульных и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

По предварительной информации, как указывает полиция, в ресторане между Кивой и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка.

Нардеп получил медицинскую помощь без госпитализации.

Другой участник инцидента с места происшествия уехал на автомобиле. Полиция устанавливает его местонахождение.

Заявление Кивы правоохранители зарегистрировали в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Там после проведения проверки дадут событию правовую оценку.

Сам Кива позже написал в facebook, что он якобы не бил своего оппонента, а подошел к нему, чтобы "попросить вести себя прилично".

Прямая речь: "Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично! Это системные действия против меня, как оппозиционного политика, которые начались еще полгода тому. По результату инцидента была вызвана полиция и составлен протокол, сняты побои".

Детали: Из сообщения Кивы следует, что драка состоялась с Михаилом Майманом. В 2015 году Майман носил фамилию Помогайбо, он баллотировался в депутаты Васильковского районного совета от Радикальной партии Олега Ляшко. В 2019 году уже под фамилией Майман он баллотировался в народные депутаты Верховной Рады, как самовыдвиженец, но проиграл.

Майман объяснил, что Кива ударил его головой в нос, а уже после этого он его «оттолкнул».

Видео с объяснениями Маймана опубликовал адвокат Виталий Куприй.