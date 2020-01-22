На Донбассе погиб 22-летний боец с Волыни

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Среда, 22 января 2020, 17:59

22 января на Донбассе погиб уроженец Волынской области военный Николай Сорочук.

Источник: волонтер, медик Ярина Чорногуз в Facebook, председатель Луцкой РГА Тарас Яковлев в комментарии "Волынским новостям", пресс-служба Операции объединенных сил

Прямая речь волонтера: "Сегодня из жизни ушел парень, которого я любила. Сегодня ночью он писал мне, что сожалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу этот голос больше. Пусть слово мир застрянет вам в горле и "уже не та война" так же. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит".

Детали: Информацию о гибели уроженца Волыни подтвердил председатель Луцкой РГА Тарас Яковлев. В сообщении прессслужбы Операции объединенных сил сообщили, что в течение 22 января погиб один украинский военный. В общем формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Темы: Донбасс ООС


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