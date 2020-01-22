Суд вернул украинское гражданство епископу УПЦ МП

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Среда, 22 января 2020, 18:19

Суд обязал Государственную миграционную службу вернуть украинское гражданство епископу Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеону.

Источник: комментарий Шестого апелляционного административного суда Украинской правде

Детали: Апелляционный суд в среду, 22 января, поддержал решение предыдущей инстанции - Окружного административного суда Киева - от 18 сентября 2019 года.

Суды полностью удовлетворили иск епископа Гедеона (в миру Юрий Харон) к управлению Миграционной службы в Волынской области. В нем священник просил восстановить его украинское гражданство, отмененное ГМС 21 июня 2018 года.

Суды решили, что Миграционная служба не имела права отменять украинское гражданство Гедеона.

Решение Шестого апелляционного суда вступает в силу в день принятия. Но, как объяснили УП в суде, ГМС еще может его обжаловать.

Напомним:

  • 13 февраля пограничники в столичном аэропорту "Борисполь" не впустили епископа УПЦ МП Гедеона в Украину. В ГМС объяснили, что у него был недействительный паспорт гражданина Украины, он был изъят, а иностранца вернули в страну, из которой он пытался въехать в Украину по недействительным документам.
  • Отмечалось, что в 2018 году, после информации от Службы безопасности Украины, Миграционная служба в Волынской области провела проверку и установила, что Гедеон приобрел гражданство Украины с нарушением законодательства - он не признался, что уже имеет гражданства других стран: России и США.
  • Поэтому ГМС отменила его украинское гражданство.

Евгений Кизилов, УП


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