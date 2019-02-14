Миграционная служба пояснила, почему в Украину не пустили епископа УПЦ МП

В Государственной миграционной службе Украины заявили, что паспорт гражданина Украины Юрия Харона, епископа Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеона, был недействителен.

Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

"13 февраля 2019 года Государственной пограничной службой Украины была пресечена попытка пересечения границы Украины иностранцем по недействительным документам, при этом недействительный паспорт гражданина Украины для выезда за границу был изъят, а иностранец возвращен в страну, из которой он пытался въехать в Украину по недействительным документами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году, после информации от Службы безопасности Украины, миграционная служба в Волынской области провела проверку и установила, что Харон приобрел гражданство Украины с нарушением законодательства.

"Установлен факт приобретения гражданства Украины с нарушением законодательства гражданином РФ - деятелем одной из религиозных организаций, которую СМИ связывают со спецслужбами страны-агрессора", - заявили в ДМС.

Сообщается, что было установлено, что при подаче документов для получения гражданства Украины он предоставил ложные сведения об имеющихся гражданствах.

В миграционной службе отметили, что в июне 2018 года было отменено как решение о регистрации его гражданином Украины, так и решение о выдаче ему паспортов гражданина Украины.

Там добавили, что в соответствии с законодательством Украины, паспорта гражданина Украины (внутренний и заграничный) Харона были признаны недействительными и внесены в соответствующую базу данных ГМС.

Напомним: